Pontevedra: Metaller streiken für besseren Tarifvertrag

Seit dem 15. Juni organisieren in der Provinz Pontevedra im Nordwesten Spaniens Metaller Streiktage mit Demonstrationen und Blockaden für eine Angleichung ihres Tarifvertrags an andere Regionen und für bessere Arbeitsbedingungen. Der Metalltarifvertrag der Provinz betrifft 33.000 Menschen und der Streik betrifft 3.700 Unternehmen in der Provinz. Organisiert wird der Streik von den Gewerkschaften CCOO und UGT. Zuletzt wurde am 20. und 22. Juni gestreikt und demonstriert, wobei die spanische Polizei in Vigo massiv mit Gummigeschossen gegen tausende demonstrierende Arbeiter vorging.