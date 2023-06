San Juan: Breiter Protest gegen Strompreiserhöhung

Am Mittwoch zogen in London Hunderte Arbeiter aus verschiedenen britischen Stahlbetrieben vor das Parlamentsgebäude und forderten von der Regierung, sich für den Erhalt der Arbeitsplätze in der Stahlindustrie einzusetzen. Die Gewerkschaft GMB organisierte die Demo und erklärte, in den vergangenen 40 Jahren seien in der britischen Stahlindustrie 150.000 Arbeitsplätze vernichtet worden. Jetzt stünde die britische Stahlproduktion überhaupt auf dem Spiel wegen der steigenden Energiekosten. Auch Unternehmer wie Tata-Steel fordern Unterstützung von der Tory-Regierung für die Herstellung von "grünem Stahl".