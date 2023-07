Siedlerterror gegen palästinensische Bevölkerung

Seit dem letzten Einmarsch in Jenin am 19. Juni und dem Schusswechsel in der Nähe von Nablus greifen Siedler palästinensische Gemeinden an, während der israelische Staat neue Siedlungen baut und die bestehenden erweitert.

Am 19. Juni töteten israelische Militärs in Jenin sieben Palästinenserinnen und Palästinenser, darunter zwei Minderjährige. 91 Menschen werden verletzt. Die Invasoren geraten in einen Hinterhalt des palästinensischen Widerstands und sehen sich im Westjordanland mit einer Gegenwehr konfrontiert, wie es sie seit über zwei Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Viele Armeefahrzeuge werden beschädigt. Erstmals seit rund 20 Jahren werden wieder israelische Hubschrauber in der Westbank eingesetzt.

Am 20. Juni eröffnen zwei Palästinenser das Feuer auf Siedler der illegalen Siedlung “Eli” nahe Nablus und töten vier. Einer der beiden wird am Tatort von einem Siedler getötet. Der andere wird zwei Stunden später in einem Auto von den Besatzungssoldaten erschossen. Ein Video zeigt, dass ein Versuch, ihn zu verhaften, nicht unternommen wurde. Die israelische Armee schickt weitere Bataillone in das besetzte Westjordanland. Noch am selben Abend kommt es zu Pogromen von Siedlern gegen die palästinensische Zivilbevölkerung zahlreicher Gemeinden.

Luban Al Sharqiya wurde in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni 2023 von Sieldern angegriffen, die Häuser, Autos und Felder in der Gemeinde anzündeten. Mindestens sechs weitere Gemeinden brannten in der Nacht ebenfalls, als Mobs aus Siedlern und Soldaten die palästinensische Zivilbevölkerung terrorisierten. Israel kündigt den Bau von 1.000 weiteren Wohneinheiten in der illegalen Siedlung “Eli” an. Israel unternimmt konkrete Schritte zur Zerstörung der Häuser der beiden palästinensischen Angreifer und will somit deren Familien bestrafen. Kollektivstrafen sind gemäß Genfer Konvention verboten.

MLPD – Grundlinien der Positionierung zum palästinensischen Befreiungskampf