Tasmanien: Streik in Erzmine

Am 24. Juni traten mehr als 300 Arbeiter der Eisenerzmine Grange Resources in Tasmanien für 48 Stunden in den Streik. Sie fordern einen Lohnabschluss, der die Inflationsrate ausgleicht. Es war der erste Streik in dem Unternehmen, mit dem erstmals ein Tarifvertrag verhandelt wird. Neben den Lohnerhöhungen geht es auch um Zuschläge für Arbeit an Feiertagen und andere Zulagen. Die beteiligten Gewerkschaften CEPU und AWU kündigten weitere Streiks an, um zu einer Einigung zu kommen.