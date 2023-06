Ultrareaktionäre Knesset-Abgeordnete bedrohen Sommerlager für israelische und palästinensische Waisenkinder

Hanoch Milwidsky vom Likud (faschistoide Partei des Ministerpräsidenten Netanjahu) über die Leiterin des Jugenddorfs Ben Shemen: "Wir werden alle öffentlichen Gelder, die Sie erhalten, genau prüfen, wenn sie den Vertrag für das Camp nicht kündigt".

Noch deutlicher wird der Abgeordnete Almog Cohen von der Partei Otzma Yehudit. Er spricht davon, "das Lager in die Luft zu jagen", das vom Parents Circle - Families Forum gesponsert wird, einer gemeinnützigen Organisation für trauernde israelische und palästinensische Familien, die Angehörige verloren haben. "Vielleicht haben wir nicht die rechtliche Befugnis, Sie daran zu hindern oder Sie zu zwingen, das Abkommen zu beenden, das Sie mit dieser verabscheuungswürdigen Organisation geschlossen haben, aber hören Sie gut zu: Diese Regierung wird darauf reagieren".

Das Camp wird jedes Jahr im Sommer an einem anderen Ort abgehalten, darunter Givat Haviva und der Kibbuz Dalia, die in der Vergangenheit Gastgeber waren. Yuval Rahamim, Co-Direktor des Elternkreises - Familienforum ist zu Recht entsetzt "über die wilden und gewalttätigen Angriffe und die ausdrücklichen Drohungen der Knessetmitglieder im Bildungsausschuss". "Kennen die Leute, die trauernde Eltern zum Schweigen bringen, unseren Schmerz?" Der Elternkreis - Familienforum ist vom Bildungsministerium anerkannt und darf an Programmen teilnehmen, die in israelischen Schulen angeboten werden.

Siehe auch Rote-Fahne-News-Artikel Faschisten, Rassisten, Ausbeuter und Kriminelle in der Regierung