Tarifrunde

Verhandlungen mit der Deutschen Bahn – „Jetzt Butter bei de Fische!“

Die Vorbereitung der Urabstimmung durch die EVG und die Ankündigung eines 24-stündigen Warnstreiks eventuell nächste Woche hat den DB-Vorstand in Bedrängnis gebracht. Angeblich aus Rücksicht auf die Ferienreisenden fordert er den EVG-Vorstand zu einer erneuten Schlichtung auf. Wenn dem Bahn-Vorstand die Nöte der Ferienreisenden so sehr am Herzen liegen und er deswegen einen Streik verhindern will, gibt es eine einfache Lösung: die Forderung der Bahnbeschäftigten zu erfüllen!

Von gp