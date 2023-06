Wichita: 6.000 Arbeiter streiken bei Spirit AeroSystems

Seit Samstag, dem 24. Juni, streiken rund 6.000 Beschäftigte von Spirit AeroSystems in Wichita im US-Bundesstaat Kansas, nachdem sie das letzte Angebot des Unternehmens abgelehnt haben. Die Produktion steht still. Es geht um höhere Löhne, Renten und Gesundheitsversorgung. Das Unternehmen ist ein wichtiger Zulieferer für Flugzeugteile für den Boeing-Konzern. Der letzte Streik bei Spirit AeroSystems fand 1995 statt, er dauerte 50 Tage. Allerdings laufen die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) und dem Unternehmen an, auch ein staatlicher Vermittler ist eingeschaltet.