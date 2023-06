Wir fahren gemeinsam zum Sommercamp!

Wir veröffentlichen hier die gemeinsame An- und Abreise zur zweiten Sommercamp-Woche aus Baden-Württemberg. Wir fahren mit dem Zug, das ist kostengünstig und umweltfreundlich. Bringt euer 49 €-Ticket mit. Es ist aber keine Voraussetzung. Wir teilen die Kosten auf, sodass jeder höchstens 20 € / Fahrt bezahlt. Bringt Verpflegung für die Fahrt mit. Schweres Gepäck könnt ihr am Treffpunkt abgeben.

Für alle, die keine Sekunde länger warten wollen: wir organisieren auch eine Fahrt am ersten Ferientag (Donnerstag, 29.7.)! Diese zwei Tage auf dem Camp kosten zusätzlich 46 €. Bitte überweist das mit eurer Teilnehmer-Nummer auf das Sommercamp-Konto oder bringt es spätestens zur Anreise mit.

Am 6.8 rufen wir alle auf: Helft beim Abbau! Jede Hand wird gebraucht. So hinterlassen wir die Anlage so schön, wie wir sie vorgefunden haben. Deshalb gibt es eine Rückfahrt mit dem Zug und eine späte Rückfahrt mit Autos. Wir sehen uns beim Sommercamp!

Hinfahrt Donnerstag, 27.7.:

6:15 Stuttgart Bad-Cannstatt Hinterausgang

7:15 Heilbronn Bahnhof Haupteingang

Samstag, 29.7.:

6:15 Stuttgart Bad-Cannstatt Hinterausgang

7:15 Heilbronn Bahnhof Haupteingang

Rückfahrt:

Sonntag, 6.8.:

16:11 Heilbronn Bahnhof

17:17 Stuttgart Bad-Cannstatt

Wir freuen uns mit euch auf das Sommercamp in Thüringen. Weitere Infos, Kosten und den Anmeldeflyer findet ihr auf rebell.info