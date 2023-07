Budapest: Protest gegen neues Schulgesetz

Seit Monaten organisieren in Ungarn Lehrergewerkschaften, Elternverbände und Schülerorganisationen Proteste für ein besseres Bildungssystem und Lohnerhöhungen für die Lehrer, ohne die der akute Lehrermangel nicht zu beheben ist. Am 4. Juli hat nun das Parlament mit großer Mehrheit ein Gesetz verabschiedet, das auf große Ablehnung stößt. Die Lehrer reagierten mit einem landesweiten Protesttag. So sind Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr Staatsbeamte, ihre Wochenarbeitszeit wird erhöht und sie können jederzeit an eine andere Schule abgeordnet werden. Die Orban-Regierung erklärte, sie befürworte Lohnerhöhungen für Lehrer, deren Umsetzung hinge allerdings von EU-Zahlungen an Ungarn ab.