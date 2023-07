China beschränkt Ausfuhr

Das Mercedes-Motorenwerk in Kölleda - Kreis Sömmerda in Thüringen - plant schrittweise bis 2030 die Produktion von Benzin- und Dieselmotoren auslaufen zu lassen. Das Unternehmen hat angekündigt, dafür eine Batterieproduktion vor Ort aufbauen zu wollen. Aktuell beschäftigt das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 1.300 Arbeiterinnen, Arbeiter und Angestellte als Stammbelegschaft. Es herrscht eine massive Arbeitshetze, die Taktzeiten sollten sogar noch verkürzt werden. Im Unternehmensumfeld arbeiten am Standort über 2.000 Menschen. Vor sieben Monaten kündigte Mercedes-Benz für seine Elektro-Flotte eine Batteriemontage in Kölleda an. Geplant sei diese ab 2027. 1.100 Arbeitsplätze sind von Vernichtung bedroht. Kampf um jeden Arbeitsplatz, Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich!