Die Jugendrevolte in Frankreich und ihre Signale

Der Mord an dem 17-jährigen Nahel durch einen Polizisten wurde zum Auslöser einer neuen Jugendrevolte in Frankreich. Sie entwickelt sich zu einem breiten Protest gegen die Rechtsentwicklung und einen zunehmend faschisierten Polizeiapparat. In zahlreichen Städten gibt es Demonstrationen – Macron lässt landesweit 45 000 Polizisten dagegen auffahren.

Die meisten Franzosen sind über den rassistisch motivierten Mord zutiefst empört. Das zwang die Regierung, sich von der Tat zu distanzieren. Es ist aber geradezu lächerlich, wenn Macron jetzt die „sozialen Netzwerke für die Eskalation“ verantwortlich macht.

Die Jugendrevolte in Frankreich ist eine Reaktion auf die gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Jugendmassenarbeitslosigkeit, die miserable Ausbildung, das Einpferchen Zehntausender Jugendlicher in die Vorstädte, ihre unwürdige Behandlung, Rassismus – all das bricht sich in dieser Revolte Bahn. Es ist eine Revolte gegen die Perspektivlosigkeit in ihrem Leben. Die Losung „Ohne Gerechtigkeit kein Frieden“ ist eine einzige Anklage gegen das kapitalistische System.

Begierig versuchen die bürgerlichen Medien, mit Bildern von brennenden Autos Stimmung gegen die Jugend zu machen. Das kann diese nicht aufhalten. Die Jugendrevolte zeigt, dass sich die Jugend nicht in ein System zwingen lässt, das ihr keine Zukunft bietet.