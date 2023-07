Ein Gruß an die Bergarbeiter von einem Bergmann aus dem Sudan

Männer und auch Frauen schürfen nach dem Erz auf eigene Faust, waschen und verkaufen es. Die Arbeit ist gefährlich. Viele Männer sind vor meinen Augen gestorben, vom Gestein erschlagen. Mit Quecksilber wird das Gold in großen Becken aus dem Sand gespült. Die Haut an den Füßen und Beinen der Goldwäscherinnen und Goldwäscher ist vom Gift verbrannt und für ihr Leben gezeichnet. Das Gold verkaufen wir an Händler unter dem Marktpreis. Es selbst in die Hauptstadt zu bringen, ist viel zu gefährlich. Die Arbeit lässt bis heute Familien auch im Krieg überleben. Anderen ermöglichte sie die Flucht nach Europa - ein Spiel mit Leben und Tod.