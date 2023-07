England: Tausende Lehrer streiken zum sechsten Mal

Am Mittwoch traten in England Tausende Lehrerinnen und Lehrer an staatlichen Schulen in den Streik, um ihre Ablehnung des Tarifangebots der Tory-Regierung von 5 Prozent im Schuljahr 2013/24 zum Ausdruck zu bringen. Es war bereits der 6. Streiktag der in der Gewerkschaft National Education Union (NEU) organisierten Lehrer in diesem Jahr. Es gab zahlreiche Demonstrationen, die größte davon in London. Betroffen von dem Streik waren rund die Hälfte aller 23.000 staatlichen Schulen in England. Am Freitag soll ein 8. Streiktag folgen. Zur Zeit laufen Urabstimmungen bei allen vier Lehrergewerkschaften über Streiks im Herbst zu Beginn des neuen Schuljahres.