Europa: Kampf um Rohstoffe

Auf dem Balkan gibt es hochwertige Blei- und Zinkvorkommen sowie Silber und Kupfer, die ins Visier der Bergbaumonopole geraten sind. Norwegen etwa meldete im Januar den Fund großer Rohstoffvorkommen auf dem Meeresboden. 45 Millionen Tonnen Zink, 38 Millionen Tonnen Kupfer und dazu große Mengen an Magnesium, Kobalt und Seltenen Erden.

Magnesium, Niob, Kobalt und Seltenerdmineralien waren durch die EU-Kommission als "kritische Mineralien" eingestuft worden. Obendrein lagern im Meer vor Norwegen mehr als 2.300 Tonnen Gold. Das entspricht rund drei Viertel der globalen Minenproduktion. Zu Beginn des Jahres meldete das staatliche schwedische Bergbauunternehmen LKAB den Fund einer Lagerstätte mit mehr als 1 Million Tonnen Seltener Erden in der arktischen Stadt Kiruna. Das würde rechnerisch ausreichen, um die chinesische Produktion von acht Jahren zu ersetzen.

In Sachsen untersuchen Geologen aktuell mehr als 20 Erkundungsvorhaben. Gesucht wird vor allem nach Zinn, Lithium und Kupfer. Schon 2026 soll in Rittersgrün die erste Tonne Zinn gefördert werden. Die Deutsche Lithium GmbH sucht in Zinnwald im Osterzgebirge nach Lithium. Das Ziel: jährliche Produktion von bis zu 12.000 Tonnen Lithiumhydroxid.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sieht im heimischen Bergbau heute einen "natürlichen Verbündeten" – und forderte bereits im März eine Modernisierung des Bundesberggesetzes. Der Industrieverband kritisiert die Abkehr Deutschlands vom Bergbau in den vergangenen Jahrzehnten. So sei die Masse der im Tagebau gewonnenen Rohstoffe zwischen 1994 und 2009 um 28,8 % rückläufig gewesen – und verharre seitdem auf zu niedrigem Niveau. Gleichzeitig seien zwischen 1994 und 2015 die importierten Rohstoffmengen um 39 % gestiegen. Im globalen Ranking liegt der deutsche Bergbau gemessen am Anteil am Wert der Weltproduktion nur auf Platz 33.

