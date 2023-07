Sommercamp von REBELL und ROTFÜCHSEN - weitere Interessierte willkommen

Gabi Fechtner kommt zu Besuch!

Am Samstag, den 5. August, findet das Waldfest auf der Ferienanlage in Truckenthal statt. In diesem Rahmen besucht Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD, das Sommercamp von REBELL und ROTFÜCHSE.