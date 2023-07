Geschenk der kämpferischen Frauenbewegung an die Bergarbeiterkonferenz

Liebe Frauen und Mädchen, wir hatten bei unserer erfolgreichen Versammlung im Februar eine Reihe Grußworte und Solidaritätserklärungen verabschiedet. Darunter einen Gruß an die Bergarbeiterbewegung, die vom 30. August bis 3. September 2023 ihre 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz in Thüringen durchführen wird. In Verbindung mit unseren Grüßen haben wir den Bergleuten ein Mitbringbuffet für ihre Konferenz geschenkt. Das wurde freudig angenommen und soll am Samstag, dem 2. September im Rahmen eines großen internationalen Verbrüderungsfests stattfinden.

Courage hat die Initiative dazu ergriffen, dafür Spenden - "Leckereien" - zu sammeln.

Wir nutzen das, um uns breit an Frauen und Mädchen in unserem Umfeld, in Stadtteilen und unter Bündnispartnerinnen zu wenden und viele Frauen darin einzubeziehen.

Wir möchten aber auch alle anderen teilnehmenden Organisationen und Teilnehmerinnen der bundesweiten Frauenkonferenz an unser gemeinsames Geschenk für die Bergleute erinnern und euch auffordern, mitzumachen. Bitte wendet euch bei Fragen und mit Rückmeldungen an den Bundesvorstand von Courage. Ansprechpartnerin ist Anke Nierstenhöfer.

Der aktualisierte Flyer