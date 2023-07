Guido Reil das Wochenende versaut

Schon vor der Tür kriegt er unseren Unmut zu spüren. Schon mächtig angefressen versucht er, einem weiteren Zusammentreffen zu entgehen. Klappt nicht. Drin kommt es zum Schlagabtausch. "Du Arbeiterverräter, solltest dich in einem Arbeiter-Stadtteil wie Karnap gar nicht mehr sehen lassen! Du und deine üble AfD spaltet hier die Arbeiterklasse, solche Leute brauchen wir hier nicht!" Selbst seine Frau springt ihm nicht zur Seite, sondern dreht sich um und überlässt ihn seinem Schicksal. Sie kann ja nichts für ihren Mann. Aber in einem der ärmsten Essener Stadtteile mit Gucci-Tasche in den Aldi zu gehen (finanziert aus großzügigen Abgeordnetengehältern?) - da gehört auch was dazu.

Er: "Willst du mich wählen oder was?" Das war nach der Ansage schon eine reichlich dümmliche Nachfrage. "Nein, ich wähle dich ganz bestimmt nicht." Aber mir fällt mein Markthändler ein: "ich kenne jemanden, der dich mal gewählt hat. Aber der hat sich dann deine Reden im Europaparlament angeschaut und fand die nur zum Fremdschämen." Da schleicht sich der sonst so großmäulige Reil. Argumente fallen ihm nicht ein. Ein weiterer Karnaper in dem sonst eher leeren Supermarkt freut sich über den lautstarken Schlagabtausch. "Solchen Leuten muss man die Meinung sagen." So ist es. Und Reils Miene verrät, dass wir ihm das Wochenende nicht grade versüßt haben!