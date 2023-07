Kalifornien: Streik der Hotelarbeiterinnen

Am Sonntag, den 2. Juli, begannen in Südkalifornien Tausende Hotelbeschäftigte in rund 60 Hotels mit ihrem Streik. Die Gewerkschaft Unite fordert für das Reinigungs-, Service- und Küchenpersonal höhere Löhne, bessere Gesundheitsleistungen und Altersversorgung. Viele Hotelbeschäftigte brauchen einen Zweitjob, um angesichts der hohen Lebenshaltungskosten in Kalifornien und der aktuellen Inflation ihre Mietwohnung bezahlen zu können. Die Gewerkschaft Unite vertritt 15.000 Beschäftigte und fordert eine Lohnerhöhung von 40 Prozent bei einer Laufzeit von vier Jahren. Die Streikenden demonstrierten vor den Hotels für ihre Forderung.