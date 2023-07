UPML: Kriminell ist das kapitalistische System - Solidarität mit der Jugendrevolte!

Kriminell ist das kapitalistische System - Solidarität mit der Jugendrevolte!

Seit einer Woche tauchen in den Medien immer wieder die gleichen Bilder und Reden auf. "Kriminelle Banden, Vandalen zünden Polizeistationen, Rathäuser, Autos an, plündern Geschäfte usw.". Was war denn der Auslöser? Sollen wir vergessen, dass der 17-jährige Nahel in Nanterre von der Polizei erschossen wurde, nur weil er keinen Führerschein hatte! Unser Mitgefühl gilt Nahels Familie, Freunden und Mitschülern. Ein weiterer Mord, der von den "Ordnungskräften" begangen wurde. Einer von vielen! Die UPML erklärt ihre volle Solidarität mit der legitimen Revolte der Jugend!

Ein faschistischer Mord in einer zunehmenden Faschisierung!

Rassismus und Polizeigewalt sind der Alltag zehntausender proletarischer Jugendlicher in den Vorstädten. Protestkundgebungen in der Pariser Banlieue und anderen französischen Städten nach dem Mord an Nahel haben dies erneut angeprangert. Wir erleben eine ständige Verschärfung der Repressionen gegen die Massen, insbesondere wenn sie sich auflehnen und sich dem herrschenden System entziehen, und vor allem, wenn sie kämpfen. Die Repression gegen Jugendliche, gegen "Ausländer", wird vom Staat gedeckt und gefördert. Das Waffengesetz von Präsident Hollande aus dem Jahr 2017 hat seitdem zu zahlreichen Todesfällen geführt. Allein in den Jahren 2021 und 2022 starben 44 Personen unter ähnlichen Umständen, mehr als zwischen 2010 und 2015 einschließlich bei "Verkehrskontrollen"! Harte Bestrafung für die faschistischen und rassistischen Straftäter! Die verstärkte Überwachung, die Repression, das Demonstrationsverbot und das jüngste Verbot von Vereinigungen wie den "Soulèvements de la Terre (“Die Aufstände der Erde”, kämpferische Umwelt- und soziale Bewegung) sind Ausdruck der Faschisierung des Staatsapparats! Verteidigen wir die demokratischen Rechte und Freiheiten!

Es ist das kapitalistische System, das unser Leben zerstört!

Die Revolte der Jugendlichen ist objektiv eine Anklage gegen den Staat und die kapitalistische Gesellschaft, gegen eine Welt der Krisen, die der Jugend keine Zukunft bietet. Die Verschlechterung der Bedingungen im Bildungswesen, Schulversagen, 50 % Arbeitslosigkeit und mehr bei Jugendlichen in den Arbeitervierteln, wachsendes Elend in den Familien. Eine Welt, die von imperialistischen Kriegen, der Korruption der herrschenden Klasse und der gefährlichen Entwicklung der Umweltkatastrophe geprägt ist. Das kapitalistische System zerstört tausendfach Leben, Hoffnungen und eine Perspektive für die Masse der Jugendlichen. Die Unterdrückung von Protesten nimmt im gleichen Maße zu wie die sozialen Errungenschaften abgebaut werden.

Hinzu kommt die Erfahrung, dass sich seit der Revolte im Jahr 2005, die durch den Tod von Zyned Benna und Bouna Traoré ausgelöst wurde, nichts geändert hat. Beide Jugendliche gerieten angesichts einer Polizeikontrolle in Panik und wurden durch Stromschläge getötet. Die Versprechungen der Behörden, den Alltag in den Vororten zu verbessern, wie der Borloo-Plan, waren das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben wurden. Ja - ein Großteil der Jugendlichen erlebt die Institutionen der Gesellschaft als ihnen feindlich gesinnt. Sie hassen sie. Es ist ein Unding, jetzt die Familien der rebellierenden Jugendlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Stellen wir uns gegen die weitere Unterdrückung und Faschisierung durch Ausgangssperren und den Ausnahmezustand.

Für eine politisch klare Rebellion!

Wenn wir die Rebellion der Jugendlichen für gerechtfertigt halten, heißt das nicht, dass wir alles gutheißen. Wenn sie öffentliche Einrichtungen wie Büchereien und Schulen angreifen, sind das falsche Ziele. Wilde und blinde Aktionen haben noch nie ein grundlegendes Problem gelöst, geschweige denn die Gesellschaft wirklich verändert. Um dies zu erreichen, muss sich die große Wut zu dauerhaften Organisationsformen der Jugend, zu politischen Forderungen entwickeln. In der Einheit von Jung und Alt! Nur eine marxistisch-leninistische Partei kann eine revolutionäre Orientierung geben. Zu ihrem Wiederaufbau beizutragen, ist eine absolute Priorität der UPML.

Unmittelbare Forderungen

Strenge Bestrafung der Mörder von Nahel! Aufhebung des Gesetzes über den Gebrauch von Waffen!

Verbesserung der Situation der Masse der Jugendlichen: Schaffung von genügend Ausbildungs- und Arbeitsplätzen! Gegen jede Prekarisierung der Arbeit, für höhere Löhne!

Verbesserung der Lernbedingungen in den Schulen: keine Klassen mit über 20 Schülern, für eine fortschrittliche Pädagogik, Ausbildung in der Einheit von Theorie und Praxis.

Förderung der Selbstorganisation in den Arbeiterstädten, um die Jugend zu fördern: Hilfen bei Problemen, Entwicklung von Sport, Kultur usw.!

Für eine Zukunft der Jugend im echten Sozialismus! Unterstützt den Aufbau einer marxistisch-leninistischen Partei und ihrer Jugendorganisationen!

Dieser Artikel steht Leserinnen und Lesern von Rote Fahne News kostenfrei zur Verfügung. Die Erstellung von Rote Fahne News ist jedoch nicht kostenlos. Hier erfahren Sie / erfahrt ihr, wie man bequem für Rote Fahne News spenden kann!