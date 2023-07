Literarische Buchlesung einer engagierten Kämpferin gegen Rassismus und Antisemitismus

Rose Ausländer war eine jüdische Schriftstellerin, die vor dem Nazi-Terror in die USA emigrierte und nach dem Zweiten Weltkrieg nach Düsseldorf zog, wo sie 1988 verstarb. Die zweisprachige Lesung wird von Gedichten in deutsch und französisch begleitet und mit musikalischen Beiträgen untermalt.

Sabine Aussenac ist eine Schriftstellerin und Deutschlehrerin, die in Toulouse lebt. Ihre Mutter stammt aus Duisburg, ihr Vater aus der Gascogne. Deswegen pendelt sie oft zwischen dem französischen Mittelmeerraum und dem Ruhrpott. Sie hat auf der Duisburger Montagsdemonstration aus erster Hand über die aktuelle Situation in Frankreich berichtet und sich gegen die brutalen Polizeieinsätze gegen die rebellierenden Jugendlichen positioniert. Dabei stellte sie sich als eine engagierte Kämpferin gegen Rassismus und Antisemitismus vor.

Veranstaltung: 8. Juli um 19.30 Uhr, Das Plus am Neumarkt, Neumarkt 19, 47119 Duisburg-Ruhrort; Eintritt frei

Sabine Aussenac war von der Montagsdemonstration sehr begeistert und wünschte sich, dass es so etwas auch in Frankreich geben sollte. Sie will mit uns in Kontakt bleiben und schrieb uns in einem kleinen Dankesbrief: "Ich freue mich auf den Kontakt ... und herzlich willkommen in Toulouse! Vive la liberté des peuples!"