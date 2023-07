Tötung von Nahel: Erklärung der Unité Communiste (UC) aus Lyon

„Unsere Gedanken sind natürlich bei Nahels Familie, bei all seinen Angehörigen, aber auch bei allen, die sich in ihm oder in der gemeinsamen Erfahrung der katastrophalen Umstände, die zu seinem Tod führten, wiedererkennen können. Nur hier hatten die bewaffneten Aggressoren das Recht auf ihrer Seite, denn sie repräsentieren den Staat. Nahel durfte kein Auto fahren, weil er minderjährig war. ... Da ist der Täter, der ohne Führerschein kein Auto fahren durfte, der Angst hat, wenn er von Erwachsenen angegriffen und mit einer Waffe bedroht wird, oder vielleicht auch der Zorn über die Willkür staatlicher Herrschaft.

Und es gibt denjenigen, der die richtige Uniform, aber auch die richtige soziale Herkunft hat, der für sich die „zivilisatorische Pflicht“ der großen und glorreichen Französischen Republik übernimmt. (…) Das Kind, auf das geschossen wurde, wird in erster Linie für schuldig befunden, und zwar nicht des Fahrens ohne Führerschein, sondern der Missachtung einer höheren Kaste (…) Diese Norm, der sich jeder unterwerfen sollte, ist die des Verhältnisses zwischen dem bürgerlichen Staat und dem Rest der Gesellschaft und zwischen dem Kolonisator und den Kolonisierten...

Ab der Nacht vom 27. auf den 28. und 29. kam es in mehreren Arbeitervierteln Frankreichs zu großen Aufständen. Es kam zu erheblichen materiellen Zerstörungen (Fahrzeuge, Stadtmobiliar, Rathäuser, Polizeistation, Geschäfte etc.). Auch viele Verletzte und Festnahmen. Die Mainstream-Medien und reaktionären Vertreter beeilten sich, ihre klassischsten Schlagworte hervorzubringen: schamloses Lügen über die angebliche Vorstrafe des Opfers (was etwas an der moralischen Qualität des Mordes ändern sollte), Entmenschlichung des legitimen gewaltsamen Kampfes der Beherrschten gegen die Herrschenden, die Weitergabe eindrucksvoller und schockierender Bilder und Erzählungen, um Angst und Ekel gegenüber den Demonstranten zu schüren, und schließlich die mittlerweile sehr traditionelle allgemeine Aufforderung, zu „verurteilen“, sich der heiligen Einheit der Ordnung (der der herrschenden Klassen) anzuschließen. Die Gewalt wäre nicht die eines aktiven Widerstands gegen den Staat, sondern ein blinder, sinnloser, dummer Ausbruch usw. Das soll nicht heißen, dass die derzeitigen Randalierer einwandfreie Engel sind.“

