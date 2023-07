Nepal: Die Bedeutung der proletarischen Denkweise in der revolutionären Bewegung

Er wertet für sich seine Erfahrungen aus. „Ich habe durch die Teilnahme am dialektischen Seminar sehr viel gelernt. Die proletarische Denkweise ist sehr wichtig für eine revolutionäre Bewegung. …. Wir lernten verschiedene Kategorien der dialektischen Methode kennen. …. Die konkrete Analyse der konkreten Situationen ist ein wesentlicher Bestandteil der proletarischen Denkweise. Das ist der Geist des Marxismus und des Leninismus. Wir machen viele Fehler in der Parteiarbeit. Verschiedene Arten von opportunistischen und revisionistischen Unfällen ereignen sich bei der Arbeit der Partei. Solche Unfälle passieren nur wegen des Einflusses der kleinbürgerlichen Denkweise. Es ist sehr schwierig, eine proletarische Denkweise anzuwenden. Dazu ist es sehr notwendig, sich an die Dialektik zu gewöhnen.“ So ein Auszug aus seiner Auswertung.

Wer diese Auswertung komplett lesen möchte (Englisch), wird fündig auf der Webseite https://www.yugdarshan.com/archives/category/english