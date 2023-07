Protest gegen die erneute Fahrpreiserhöhung im VVS

Beim Online-Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) unter Indiens Vorsitz, der diese Woche stattfand, wurde Iran zum neunten Mitglied ernannt. Belarus hat eine Absichtserklärung zum Beitritt unterzeichnet. Am Treffen der "erweiterten Familie", wie der faschistische indische Regierungschef Modi die Gruppe nennt, nahmen u.a. der chinesische Staatspräsident Xi Jinping und der Regierungschef von Pakistan, Shehbaz Sharif, teil. Xi Jinping forderte die Staats- und Regierungschefs dazu auf, ihre Beziehungen zu Russland zu stärken und Sanktionen zu vermeiden. Die Erweiterung der SOZ geht mit sich verschärfenden Widersprüchen einher - u.a. zwischen Indien und China und zwischen Indien und Pakistan. Indien pokert mit der SOZ und dem Westen. So will Modi Drohnen in den USA kaufen und ThyssenKrupp unterzeichnete eine Absichts­erklärung über eine mögliche U-Boot-Produktion in Mumbai.