Richtige Kalkulation und Vorbereitung ist die halbe Miete

Wir waren vor einigen Wochen bei unserem Straßenfest „Bänke raus“, bei dem ca. 10.000 Leute waren. Wir vom REBELL Bochum haben unter anderem Crêpes verkauft. Eins unserer Fazits ist: Bei einem Straßenfest mit 10.000 Leuten und über 80 Ständen verkauft man ungefähr 200 Crêpes. Die Kalkulation ist sehr wichtig, denn durch falsche Mengen macht man weniger Gewinn. Das heißt, man muss Zutaten für 200 Crêpes kaufen. Je nach Situation und Teilnehmerzahl ist die Menge dann ja unterschiedlich.

Das kann man aber ganz einfach im Internet finden (bei 200 Crêpes wären es 4 Kilo Mehl, 50 Eier, sechseinviertel Liter Milch, ein bisschen Zucker und Salz). Dazu kommen dann noch die Zutaten, die man auf die Crêpes macht. Am besten verkauft sich: Nutella, Zimt und Zucker und Käse und Kräuter (es geht auch Käse und Speck).

Außerdem braucht ihr: einen Tisch, eine schöne Tischdecke, Servierten, natürlich ein funktionierendes Crêpes-Eisen mit Crêpes-Verteiler und -Wender, evtl. etwas Öl und einen Pinsel (um das Crêpes-Eisen zwischendurch zu befetten), Messer, Löffel, Schälchen für Zimt, Zucker und Käse, zuletzt noch eine Schüssel mit Wasser um den Crêpes-Verteiler hinein zu tun. Eine ganz wichtige Sache sind Schilder! Wenn ihr keine schönen Schilder / Plakate habt, die auf die Crêpes aufmerksam machen, wissen die Leute ja gar nicht, dass es bei euch Crêpes gibt. Es ist sehr entscheidend, wie euer Stand aussieht, weshalb man auch gerne Deko benutzen kann. Im Vorhinein solltet ihr euch auch unbedingt um Strom kümmern, und darum, das ihr die Gesundheits- und Hygiene-Vorschriften einhaltet. Dazu gehört in manchen Fällen, wie zum Beispiel auch bei uns, dazu, dass man die Zutaten, auf die Leute allergisch sein können, in einer Liste ausliegen hat. Also, wie ihr merkt, ist es sehr wichtig und notwendig, dass man sich vorher genau alles durchdenkt und plant, wer was mitbringt, wer einkaufen geht ... .

Wenn ihr das alles vorbereitet habt, wird euer Crêpes-Verkauf sicher zu einem Erfolg! Viel Spaß dabei!