Seoul: "Down with the Yoon Suk Yeol government"

In Südkorea begann gestern, am 3. Juli, der Gewerkschaftsdachverband The Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) mit einem Streik gegen die unsoziale und arbeiterfeindliche Politik von Präsident Yoon unter der Losung "Weg mit der Yoon Suk Yeol-Regierung". Der Streik soll bis 15. Juli dauern und insgesamt 400.000 Beschäftigte einbeziehen, allerdings nicht am selben Tag. Heute streikten mehrere Tausende Paketauslieferer. Gefordert wird die Erhöhung des Mindestlohns und ein Ende der Politik im Interesse der Chaebols (Familienkonglomerate wie Samsung). Der Streik richtet sich auch gegen die Einleitung von radioaktivem Wasser aus dem Fukushima-AKW ins Meer.