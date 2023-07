Spendenessen im Freien am Neckar erbringt über 300 Euro

Damit luden wir am letzten Sonntagmittag zum Spendenessen auf dem wunderschönen Platz eines Kanu-Verleihs direkt am Neckar ein. Bestes und nicht mehr ganz so heißes Wetter- perfekt.

Wir machten uns also an die Vorbereitung des Essens und des Grillguts: jemand besorgte Getränke, andere Grillkohle, es gab einen Flohmarkt und die amerikanische Versteigerung eines Bergarbeiterbildes. Wegen Urlaub, Krankheit oder familiären Verpflichtungen kamen leider nur 22 Leute, aber denen hat es gut gefallen.

Klar erscheint im Großraum Stuttgart Bergbau weit weg. Hier ist Autoregion! Dass aber ohne Bergarbeiter kein Fahrzeug vom Band rollen könnte und dass ohne ihn weder bei Bosch Reutlingen die neue Halbleiterproduktion, noch der Technologiepark in Tübingen möglich wären, machte der sehr interessante Einleitungsbeitrag klar. Darüber gab es beim gemütlichen Grillen, Essen und Zusammensitzen viele Diskussionen - auch hitzige über das neue Rote Fahne Magazin zum Sozialismus! Einige Frauen, die auf der Weltfrauenkonferenz in Tunis waren, kennen aus Erfahrung das Prinzip und die schwierige Vorbereitung solcher internationalen Konferenzen und unterstützen die IMC gerne.

Ein entspannter Sonntag klang mit Kaffee, Kuchen – und mit Spendensammeln aus! Am Ende waren es 310,50 Euro Reinerlös.