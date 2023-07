Station der REBELL-Konzerttour und Solidaritätsfest Muhiddin Fidan - Weitere Termine auf dem Plakat

Das Konzert fällt zusammen mit einem Solidaritätsfest für Muhiddin Fidan. Muhiddin lebt seit 27 Jahren in Deutschland. Nun sollte der kurdische Familienvater in die Türkei abgeschoben werden, wo ihm Folter droht. Seit gestern ist er nach einem Eilantrag wieder aus der Abschiebehaft in Darmstadt entlassen. Das ist ein erster Erfolg für die Solidaritätsproteste mit Muhiddin und seiner Familie und inzwischen bundesweiter Aufmerksamkeit. Damit ist immer noch nicht über das Bleiberecht und mehr entschieden und er ist nach wie vor bedroht. Wir können Kundgebung und Konzert auf dem Rudolphsplatz dennoch auch als Solidaritätsfest für Groß und Klein mit Muhiddin feiern.

Die Band "Gehörwäsche" und andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Freitag sind besonders mit dem kurdischen Freiheitsgedanken verbunden. Waren Mitglieder der Band doch dabei, als 2015 in einem herausragenden Projekt der revolutionären Weltorganisation ICOR das "Gesundheitszentrum Kobane" in Rojava/Nordsyrien gebaut wurde. Dort werden als Geburtsklinik jedes Jahr bis zu 5.000 Babys geboren. Mehr Infos dazu über den Link unten zum Film "Den Sieg sichern" den es in verschiedenen Sprachen gibt.

Also kommt zahlreich zum Konzert und bringt Freundinnen und Freunde mit!

„Den Sieg sichern!“ - Ein Film über den Bau der Geburtsklinik in Kobanê

Hier das Plakat der Konzerttour durch Hessen und Saar