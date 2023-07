Tafeln im Ausnahmezustand

Im März 2023 haben 708 000 ukrainische Staatsangehörige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende erhalten. Doch das Geld reicht oft nicht.

Aufgrund von Inflation und niedrigen Löhnen und Renten kann sich ein wachsender Teil der Bevölkerung Lebensmittel nicht mehr leisten. Im Moment nehmen insgesamt rund zwei Millionen Menschen die Angebote der Tafeln in Anspruch. Diesen Andrang können die Tafeln laut Bundespressesprecherin Anna Verres in vielen Regionen des Landes nicht mehr bewältigen. Einige verhängen einen Aufnahmestopp, andere verteilen z.B. nur noch alle zwei Wochen Lebensmittel statt jede Woche. Seit dem Jahr 2022 haben manche Tafeln 40 Prozent mehr Menschen zu versorgen, während gleichzeitig die Lebensmittelspenden weniger werden.

Auch an Ehrenamtlichen mangelt es, berichtet Anna Verres. Die Tafeln seien deshalb überall an der Belastungsgrenze. Interne Umfragen zeigen, wie beschwerlich das Ehrenamt in den Tafeln geworden ist. Antje Trölsch von der Tafel in Berlin: „Die Ehrenamtlichen fangen mittlerweile an den Ausgabetagen früher an und machen später Schluss". Auf Hilfe angewiesene Menschen abzuweisen ist außerdem eine große psychische Belastung für die engagierten ehrenamtlichen Helfer.

Es ist ein Skandal, wie in diesem reichen Land Krisen- und Kriegslasten auf die Massen, bis hin zu den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern an an Tafeln abgewälzt werden. Der von der Bundesregierung diese Woche verabschiedete Haushaltsentwurf sieht Kürzungen in allen sozialen Bereichen vor. Dagegen steuert die Regierung stramm darauf zu, zwei Prozent des Volkseinkommens für Aufrüstung und Weltkriegsvorbereitung auszugeben. Kampf dem Kriegs- und Krisenkurs von Monopolen und Staat! Sofortige Erhöhung aller staatlichen Sozialleistungen wie Regelsätze des Bürgergelds, Grundsicherung, gesetzliche Renten, Asylbewerberleistungen usw. um mindestens 10%!