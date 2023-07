Termin und Aufruf zu Beiträgen für die Offene Akademie 2024

Die Offene Akademie als Forum fortschrittlicher kritischer Wissenschaft, Literatur und Kunst plant ihre zwölfte Wochentagung 2024. Rote Fahne News dokumentiert Ankündigung und Aufruf von der Webseite der Offenen Akademie.

Wir rufen angesichts umfassender gesellschaftlicher Krisen zu Beiträgen auf, die die brennenden Fragen der Zukunft der Menschheit ins Zentrum rücken, kritisch, materialistisch fundiert, den Interessen der breiten Bevölkerung verpflichtet. Von vielen Seiten tönt der Ruf: 'Hört auf die Wissenschaft'. Kritische Stimmen bemängeln, dass in Natur- und noch mehr in den Geisteswissenschaften die Wissenschaftlichkeit immer mehr leidet, durch Positivismus, Pragmatismus oder kurzfristige Profitorientierung. Die Offene Akademie verteidigt wirkliche Wissenschaftlichkeit und fördert eine Diskussion um die philosophischen und methodischen Ursachen einer Untergrabung von Wissenschaft. Die Offene Akademie grenzt sich entschieden ab von vorgeblich 'kritischer', aber in Wirklichkeit reaktionärer Pseudowissenschaft von Querdenkern, Verschwörungsmystikern und Faschisten. Wir sind weltanschaulich offen, auf antifaschistischer Grundlage, was den wissenschaftlichen Sozialismus mit einschließt.

Die Offene Akademie ist interdisziplinär. Wir laden ein, insbesondere Beiträge oder Vorschläge für Referenten und Referentinnen zu folgenden Themenbereichen einzureichen:

Wirtschaftsentwicklung, Weltwirtschafts- und Finanzkrise, Digitalisierung. Arbeiterbewegung, Verteidigung der sozialen und politischen Rechte, Postmodernismus. Medizin und Biologie, Krise des Gesundheitswesens, Hintergründe und Lehren aus der Corona-Pandemie, Medizin und Gesundheitswesen. Umweltkatastrophe, Umweltschutzmaßnahmen, Kapitalismus und Umwelt, (Jugend-)Umweltbewegung und ihre Perspektiven, Fortschrittliche Technologien der Kreislaufwirtschaft, Paradigmenwechsel für die Einheit von Mensch und Natur. Militärische Aufrüstung, Weltkriegsgefahr, Entwicklung der Friedensbewegung. Weltweite Flüchtlingskrise, Recht auf Asyl Geschichte, Gesellschaftsentwicklung und Politik, Verteidigung und Erweiterung demokratischer Rechte, Antifaschismus, Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus und Antikommunismus Landwirtschaft, Agrarindustrie, gesunde Lebensmittelproduktion und Ernährung Lebensverhältnisse und Daseinsfürsorge, Psychologie und Pädagogik Naturwissenschaften und Technik, Krise der Natur- und Sozialwissenschaften, Maßstab an Wissenschaft und Technik, streitbarer Materialismus. Philosophie und Weltanschauung, gesellschaftliche Alternativen, wissenschaftlicher Sozialismus

An den Abenden der Veranstaltungswoche soll es auch kulturelle Veranstaltungen geben. Wir bitten Kulturschaffende, sich hierzu zu bewerben.

Wir sind besonders ein Forum der Jugend und fördern junge Wissenschaftler/innen und Kulturschaffende. Beiträge von Arbeiterjugendlichen und Studierenden, auch als Teambeitrag, sind herzlich willkommen. In diesem Zusammenhang unterstützt die Offene Akademie auch den studierendenpolitischen Ratschlag am 2./3. Dezember und ruft dazu auf, sich in die Vorbereitung einzubringen.

Die Bewerbung soll den Titel und eine kurze Beschreibung des Inhalts des Vortrags oder Kulturbeitrags enthalten. Im zweiten Teil sollte eine kurze Beschreibung der Referentin/des Referenten erfolgen. Die Bewerbung soll bis zum 15.09.2023 per E-Mail an: info@offene-akademie.org eingehen. Die Entscheidung über die Annahme der Bewerbungen erfolgt durch den wissenschaftlichen Beirat. Die Benachrichtigung erfolgt voraussichtlich zum 01.11.2023.

Aufruf im pdf-Format