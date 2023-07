Weltfrauen engagieren sich gegen Polizeigewalt und für Solidarität mit der Jugendrevolte

Sie schreibt aus Paris:



Liebe Frauen - Ich habe versucht, anhand von Nahels Geschichte einen Bericht über die aktuelle Situation zu geben. Nahel, 17 Jahre alt, Schüler in Nanterre, wurde bei einer Verkehrskontrolle von der Polizei vor mehreren Zeugen aus nächster Nähe erschossen. Dieser Mord reiht sich in eine rassistische Serie ein, die von der Polizei begangen wurde, der der Staat 2017 mit einem Gesetz volle Macht verliehen hat. In den letzten Jahren wurden mehrere Jugendliche wegen "Befehlsverweigerung" von der Polizei getötet. Nur dass dieser nicht wie die anderen unter den Teppich gekehrt werden konnte. Er wurde gefilmt und dadurch konnte die übliche "Verteidigung" der Polizei, es habe sich um Notwehr gehandelt, entlarvt werden.

Dieser rassistische und faschistische Angriff der Polizei ist eine von vielen außergerichtlichen Hinrichtungen, die systematisch gegen die Bewohner der Arbeiterviertel gerichtet sind, die oft jung, schwarz oder arabisch sind. Auf dem Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, kann man hören, wie die Polizisten den Jugendlichen bedrohen und ihm in die Brust schießen, obwohl sie ihn auf andere Weise hätten neutralisieren können.

Die vorsätzliche Tötung Nahels durch den Polizisten löste in den Pariser Vororten allgemeine Empörung aus. Die radikalen Aktionen, die als "Vorstadtunruhen" bezeichnet werden, wurden zu einem Symbol der Rebellion gegen die härtere Gangart des Staates gegenüber der Arbeiterklasse und ihre Faschisierung des Staatsapparats.

Wir werden als Vertreterinnen der Bewegung "Femmes du Monde" uns engagieren. Wir erklären, dass wir an dieser Bewegung teilnehmen, die sich "Gerechtigkeit für Nahel" nennt. Das haben wir beschlossen. Wir haben keine direkte Verbindung zu Nahels Familie, aber wir können einen Weg finden, mit Nahels Mutter zu kommunizieren, um ihr unsere Solidarität und unsere Beteiligung an ihrer Bewegung zu zeigen.