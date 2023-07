Zum Artikel "Wenn der Sozialismus verraten wird" im Rote Fahne Magazin

Die Monopol- und Staatskapitalisten in West und Ost haben nichts unversucht gelassen, die Klassengesellschaft zu leugnen, um ihren Untergang hinauszuzögern. In der DDR gingen willkürlich all die Partei-, Staats- und Wirtschaftsfunktionäre als Arbeiter durch, wurde der Mittelstand rigoros enteignet, um Klassenlosigkeit zu suggerieren. Die sozialimperialistische Sowjetunion rief sogar.. die klassenlose Gesellschaft aus, obwohl diese laut "Rotlichtbestrahlung" erst nach dem Sieg der Weltrevolution auf der ganzen Welt Realität werden konnte. Der Westen hingegen rechnet(e) die Arbeiterklasse per willkürlicher Definition klein, um ihr Verschwinden zu suggerieren. Und auch China hat feudale Tradition und imperialistische Moderne bemüht, um dem Klassenfrieden ein ideologisches Fundament zu geben.

Das Gefühl und der wissenschafltiche Sozialismus sag(t)en aber etwas Anderes. Die Haie im Haifischbecken mögen sich untereinander nicht ausstehen können, aber in ihrem Motiv, die Ausbeutung von Mensch und Natur ungestört betreiben zu wollen, sind sie sich einig.