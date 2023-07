360.000 Menschen bei 27. Protestsamstag gegen Netanjahu-Regierung

Diese Woche wird im israelischen Parlament in erster Lesung über die berüchtigte "Justizreform" abgestimmt. Die geplante Schwächung des Obersten Gerichts ist ein Ausdruck der massiven Rechtsentwicklung in Israel. Am Samstag zeigte sich, dass die Opposition dagegen sich wieder verstärkt. Allein in Tel Aviv beteiligten sich am 8. Juli ca. 140.000 Menschen an Demonstrationen und Blockaden, landesweit waren es 360.000. Dienstag, der 11. Juli, wurde zum "Tag des Widerstandes" erklärt, d.h. es soll breit gestreikt und protestiert werden.