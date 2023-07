Mit dabei: Freundeskreis Flüchtlingssolidarität

Antirassistischer Fußball in Dresden

Der Dresdner SC gewann am Wochenende nicht nur zwei Goldmedaillen in Berlin mit Leichtathlet Karl Bebendorfer und Turnerin Mia Neumann. Er war zugleich Veranstalter des antirassistischen Fußballturniers "Kick racism out of football".

Korrespondenz