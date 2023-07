Chhattisgarh: Streik im Gesundheitswesen für bessere Arbeitsbedingungen

Für Freitag, dem 7. Juli, hatten in Italien die Metallarbeitergewerkschaften der Gewerkschaftsverbände CISL, CGIL und UIL gemeinsam zu einem vierstündigen Streik in den Metallfabriken in Norditalien aufgerufen, um gegen die hohe Inflation und für höhere Mindestlöhne und bessere Arbeitsbedingungen zu streiken. An vielen Orten in den Regionen Aostatal, Piemont, Ligurien, Lombardei, Trentino-Südtirol, Venetien, Friaul-Julisch Venetien, Emilia-Romagna, Toskana und den Marken fanden in den Betrieben und vor den Betrieben Proteste statt. Am Montag, dem 10. Juli, gab es Streiks in den Metallbetrieben in Süditalien.