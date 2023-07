„Das interessiert mich!“

50 Millionen Bergarbeiter gibt es weltweit. So viele? Da staunte mein Kollege nicht schlecht. Die sollen alle im August zur Bergarbeiterkonferenz nach Thüringen kommen? Naja, leisten könnten sich das die wenigsten. Bei den Zuständen, wie im Kongo, in Togo, Indien, Kolumbien oder Peru, wo es Billigstlöhne und Kinderarbeit gibt; wo die Ausbeutung der Rohstoffe durch internationale Bergbaukonzerne zu gravierender Umweltzerstörung führen. Da muss sich was ändern. Berechtigt kämpfen Bergleute für die rechtzeitige Auszahlung ihrer Hungerlöhne und deren Erhöhung. Sie kämpfen für die Verbesserung der Arbeitssicherheit, gegen die Vergiftung der Umwelt, für eine lebenswerte Zukunft für ihre Kinder.

Bei der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz in Thüringen werden Delegationen aus aller Welt erwartet. Sie werden live aus ihren Ländern berichten. Die gemeinsame Beratung und der Erfahrungsaustausch dienen der Stärkung des gemeinsamen Kampfs und zur Festigung der internationalen Zusammenarbeit der Belegschaften. Zu Diskussionsforen und zum Kulturprogramm laden sie breit ein. Da können wir als Automobilarbeiter viel lernen, aber auch beitragen.

Die Konferenz ist auf demokratischer Grundlage selbst organisiert, d. h., viele Hände werden gebraucht. Da kannst auch du selbstlos mit anpacken. Die finanzielle Unabhängigkeit ist ein weiteres wichtiges Prinzip. Wer die Teilnahme von Bergleuten, wie denen aus Togo oder Peru, fördern möchte und kann, dessen Spende ist sehr willkommen. Wir sehen uns zum Eröffnungsabend am 31. August im Kulturhaus in Dorndorf in Thüringen.