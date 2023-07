Demagogische Sprechblasen und die Wirklichkeit

Kreis Olpe: Von Serkenrode aus - bekanntlich leben dort auch "Bürger" - ja, wohin in nicht weiter Zukunft zur "Grundversorgung" innerhalb "von 20 Autominuten"? "20 Autominuten"? Am Wochenende nachts ohne Tempolimit oder zu Hauptverkehrszeiten? Laumann: "Für jeden Bürger auf jeden Fall" . . . . Laumanns Karl-Jupp wuchs "in Birgte in einer konservativ-katholisch geprägten Landwirtsfamilie auf." (Wikipedia). Man kann für ihn nur hoffen, dass die Bürger in Serkenrode sehr fest und stark im Glauben sind . . . .

Nebenbei: "Sprecher (des Sozialverbands Deutschland (SoVD) Michael Spörke kritisierte, bei den künftigen Fahrzeiten zum Krankenhaus würden nur Autominuten angegeben, Zeiten mit Bussen oder Bahnen, auf die viele angewiesen sind, seien nicht berücksichtigt."¹

Aktueller Noch-Stand: Für den Fall, ein Laumann-gläubiger Serkenroder Bürger möchte umweltbewusst ohne Auto - ganz im Sinne der Grünen - gegenwärtig seinen "grundversorgten" Nachbarn im noch bestehenden Attendorner Krankenhaus besuchen: Von Sekenrode mit dem Bus beträgt die Fahrzeit 27 Minuten. Dann steht er in Finnentrop am Bahnhof. Dort kann er zunächst einmal Pause machen und hat die freie Wahl - ganz im Sinne der FDP: Weiter mit dem Bus oder mit dem Zug. Mit dem Bus dauert es tagsüber 28 Minuten, mit dem Zug zehn Minuten. Im günstigsten Fall: Aufenthalt in Finnentrop für den Umstieg in den Zug: 26 Minuten. Und dann in Attendorn steht unser Serkenroder Bürger nach 65 Minuten am Bahnhof und kann darüber nachsinnen, wie er von dort zu seinem Nachbarn ins Krankenhaus kommen kann: Luftlinie 0,8 km . . .bergauf. Hoffentlich sind seine Kniegelenke und Hüften noch in Ordnung. "Ab 4,20 Euro" kostet das Reisepaket laut reiseauskunft.bahn.de für die Beförderung hin ohne zurück.