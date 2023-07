Witten

DEW-Beschäftigte sollen über Lohnverzicht abstimmen

Überraschend informierten IG Metall und Betriebsrat sowie die Konzernleitung von SwissSteel am Montag, 10. Juli die Belegschaft von Deutsche Edelstahlwerke Witten (DEW) über ein Verhandlungsergebnis zur „Restrukturierung“ der Edelstahlwerke in Deutschland. Das Ergebnis liegt schon seit dem 5. Juli vor und wurde die letzten Tage vor den Kolleginnen und Kollegen geheim gehalten. Nun sollen die Beschäftigten am heutigen Mittwoch, 12. Juli, auf zwei Betriebsversammlungen über das Ergebnis abstimmen.

Korrespondenz