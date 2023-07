Die Abmahnung gegen den IG-Metall-Vertrauensmann Erik Kordes muss vom Tisch!

Hier der Artikel: "1:0 für die Kampfeinheit von Stamm- und Leiharbeitern!"

Heute dokumentieren wir eine Korrespondenz von der Webseite der Internationalen Automobilarbeiterkoordinierung: "Ich möchte euch darüber informieren, dass es letzte Woche einen ersten Erfolg im Kampf um die Übernahme der Leiharbeiter bei Opel in Rüsselsheim gab. Bei uns ist zur Zeit eine Leiharbeitsquote in der Produktion von 80 Prozent. Durch intensive Auseinandersetzungen und großer Kritik an der aktuellen Situation unter den Kollegen in der Produktion ist eine kämpferische Pausenaktion mit ca. 200 Kolleginnen und Kollegen entstanden. Der Werksdirektor musste Rede und Antwort stehen. Kurz nach der Aktion kam die Zusagen von erst mal 50 Übernahmen. Ich möchte uns allen dazu beglückwünschen, dass es jetzt diesen Erfolg mit den ersten Zusagen für die Übernahme von Leiharbeitern gibt. Anscheinend hat unsere Aktion richtig gesessen. Kaum sind wir wieder zu Hause, wollen sie uns alle feige einschüchtern und der Kollege und Vertrauensmann der IG Metall, Erik Kordes, bekommt am Freitag Abend persönlich eine Abmahnung von Opel in den Briefkasten geworfen. Das ist nicht zu akzeptieren, damit sollen wir alle eingeschüchtert werden. Die Abmahnung muss vom Tisch!"

Schickt Solidaritätserklärungen zur Weiterleitung an contact@iawc.info und germany@iawc.info