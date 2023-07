Ein Abend mit Gina Pietsch und Fabio Costa

Vor 50 Jahren wurde in Chile der Versuch eines friedlichen Wegs zum Sozialismus durch einen blutigen Putsch des Militärs zerschlagen. Der US-amerikanische CIA meldete triumphierend nach Washington: der demokratisch gewählte Dr. Salvador Allende wurde „durch einen Coup gestürzt“.

Der Glaube an den Aufbau einer antimonopolistischen, demokratischen Gesellschaft, einen Weg zum Sozialismus ohne Zerschlagung der alten Strukturen, das Vertrauen darauf, dass die herrschende Klasse gegen ihre eigenen Interessen den neuen Weg mitgehen würde, erwies sich als tödlich. Die Hoffnungen der Massen, dass mit der Regierung Allende Hunger, Kindersterblichkeit und Elend ein Ende gemacht werden, wurde gnadenlos erstickt. 40.000 wurden Opfer der faschistischen Pinochet-Diktatur. Folterer und Mörder wurden nie zur Rechenschaft gezogen.

Die deutschlandweit bekannte Künstlerin Gina Pietsch und Fabio Costa erinnern mit Liedern und Texten an dieses Ereignis. Unter anderem sind zu hören: Viktor Jara, Leon Gieco, Pablo Neruda, Carlos Puebla, Brecht und Eisler.

Die Sängerin und Schauspielerin Gina Pietsch wurde bekannt durch zahlreiche Arbeiten für Rundfunk und Fernsehen; dreißig Soloabende zu Brecht, weitere zu Marx, Eisler, Engels, Fried, Goethe, Hacks, Heine, Henning, Theodorakis und weitere. Fabio Costa, der auch am Klavier begleitet, ist Oboist, preisgekrönter Dirigent und Komponist. Seit 2016 arbeitet er mit Gina Pietsch zusammen.

Der Abend im Kultursaal in Horst, Schmalhorststraße 1 beginnt um 19 Uhr am Samstag, 9. September 2023. Einlass ab 18 Uhr. Getränke und Verpflegung werden vor der Veranstaltung und in der Pause angeboten. Eintritt 12 Euro, ermäßigt 8 Euro.