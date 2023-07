Treffen von Kumpel für AUF Niederrhein

Endspurt in der Vorbereitung der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz

Am 20. Juli um 18.30 Uhr findet in der Gaststätte König am Altmarkt in Dinslaken das nächste Treffen der Kumpel-für-Auf-Regionalgruppe Niederrhein statt.