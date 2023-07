Erster Erfolg der Spendenbereitschaft: Das Umweltprojekt der Flüchtlinge auf Lesbos kann starten!

Die gemeinsame Spendenaktion von Solidarität International e. V. (SI), Umweltgewerkschaft und der Initiative für den ökologischen Wiederaufbau von Kobanê in Zusammenarbeit mit Michalis Aivaliotis von der Selbstorganisation der Flüchtlinge in Kara Tepe / Lesbos, kann einen ersten Erfolg verbuchen: Noch im Juli, spätestens August 2023, kann die erste Spritzgussmaschine ins Flüchtlingslager transportiert werden. Wir danken allen Spendern, die dieses tolle Ergebnis möglich gemacht haben.

Mit diesem Projekt wollen die Flüchtlinge, zusammen mit ihrer Selbstorganisation Stand by me Lesvos, der Plastikflut im Lager Herr werden und neue Gegenstände aus recyceltem Kunststoff der im Lager verteilten Wasserflaschen herstellen. Damit leisten sie nicht nur einen Beitrag zur Eigenfinanzierung der Selbstorganisation der Geflüchteten in Kara Tepe, sondern betreiben aktiv die Reduzierung von Plastikmüll.

Vor allem hat dieses zukunftsweisende Projekt eine politische Dimension: Während die Europäische Union, und vorneweg die griechische Regierung, Flüchtlinge mit der Verweigerung von Nahrung und Trinkwasser wie lästige Eindringlinge gegen jede Menschenrechtskonvention an den Außengrenzen inhaftiert, zeigen diese Menschen, dass sie mit Ideen und Initiative wertvolle Beiträge zu wichtigen gesellschaftlichen Fragen leisten können. Diese Selbstorganisation der Geflüchteten richtet sich auch gegen die menschenverachtende Asylpolitik der EU, die wesentlich dafür verantwortlich ist, dass Tausende Flüchtlinge im Mittelmeer sterben. Und sie zeigen damit, dass sie die Umweltproblematik begriffen haben und ernst nehmen. Sie zeigen, dass sie arbeitsfähig und arbeitswillig sind.

Dieses Projekt verdient die Anerkennung und auch finanzielle Unterstützung der EU als vorbildliche Initiative zur Reduzierung von Plastikmüll, einen wesentlichen Faktor zur Verschmutzung der Meere, des Bodens und aller Lebewesen auf dieser Erde.

Schluss mit der Aushöhlung des Asylrechts durch EU und Bundesregierung!

Solidarität International, die Umweltgewerkschaft, Stand by me Lesvos und die Initiative für den ökologischen Wiederaufbau von Kobanê wenden sich an die demokratische Öffentlichkeit – mit der Bitte um weitere Spenden. Außer den Maschinen werde noch Spritzgussformen und weitere Mittel gebraucht.

Setzen Sie, setzt Ihr, mit der Unterstützung des Recyclinsprojekts ein Zeichen für das Recht auf Flucht, gegen die Unterdrückung von geflüchteten Menschen, gegen den Entzug ihrer Menschenrechte. Für die internationale Solidarität! Unterstützen wir die Selbstorganisation der geflüchteten Menschen!

Spenden bitte an:

IBAN - DE86 5019 0000 6100 8005 84

BIC: FFVB DEFF (Frankfurter Volksbank Rhein/Main)

Kontoinhaber: Solidarität International e.V.

Stichwort: Kara Tepe