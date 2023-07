Faschistischer Mob gegen Migranten aus Afrika

In Tu­ne­si­en stran­den vie­le Afri­ka­ner, die sich auf den Weg nach Eu­ro­pa ge­macht ha­ben. Doch dort wer­den sie ver­teu­felt, ver­prü­gelt – und buch­stäb­lich in die Wüs­te ge­schickt

Von Mir­co Keil­berth

Sfax – „Ich bin froh, mit dem Le­ben da­von­ge­kom­men zu sein“, sagt Zac­ca­ria Cis­se und at­met durch. Aber wie es wei­ter­geht, weiß er nicht. Die An­grei­fer, sagt er, hät­ten ihm Pass, Te­le­fon und sämt­li­ches Geld ab­ge­nom­men. Der 53-jäh­ri­ge Fa­mi­li­en­va­ter aus Se­ne­gal hat sich am Vor­tag zu Fuß, mit dem Zug und dank freund­li­cher Au­to­fah­rer in die tu­ne­si­sche Haupt­stadt Tu­nis ge­ret­tet. Zu­vor hat­te Cis­se als Po­lier auf ei­ner Bau­stel­le in der 270 Ki­lo­me­ter ent­fern­ten Ha­fen­stadt Sfax ge­ar­bei­tet. Bis wie aus dem Nichts ei­ne Wel­le der Ge­walt ge­gen Mi­gran­ten aus Sub­sa­ha­ra-Afri­ka be­gann.

Dut­zen­de wur­den ver­letzt, wahr­schein­lich gab es so­gar To­te. Ju­gend­ban­den ma­chen seit ver­gan­ge­nem Mon­tag in Sfax Jagd auf Mi­gran­ten, die dort Schutz vor Über­grif­fen in Tu­nis, der Ha­fen­stadt Zar­zis oder Li­by­en ge­fun­den hat­ten. Auch aus dem von Kämp­fen er­schüt­ter­ten Su­dan ka­men bis vor ei­ner Wo­che Flücht­lin­ge, um mit ei­nem der Schlep­per­boo­te wei­ter nach Eu­ro­pa zu fah­ren.

Ur­sprüng­lich woll­te auch Zac­ca­ria Cis­se nach Deutsch­land, doch als er­fah­re­ner Bau­lei­ter ver­dien­te der Mann aus Da­kar in Sfax so viel, dass er sich zum Blei­ben ent­schied. „Ich woll­te zu­dem nicht mein Le­ben in ei­nem die­ser bil­li­gen Me­tall­boo­te nach Lam­pe­du­sa aufs Spiel set­zen.“ Doch seit Be­ginn der Hetz­jag­den auf Schwar­ze ist al­les an­ders. Nach of­fi­zi­el­ler Ver­si­on hat­ten Gangs den Tod ei­nes 41-jäh­ri­gen Tu­ne­si­ers rä­chen wol­len, der ei­ne Aus­ein­an­der­set­zung mit drei Ka­me­ru­n­ern hat­te. Cis­se er­zählt, ein Mob ha­be ihn aus sei­ner Woh­nung ge­zerrt und die Mö­bel zu ver­brannt. „Dann wur­de ich zu­sam­men mit Freun­den von ei­ner Grup­pe von 50 Leu­ten auf die Haupt­stra­ße ge­trie­ben. Sie schlu­gen mit Knüp­peln, Schrau­ben­zie­hern und Holz­lat­ten auch auf Frau­en ein.“

Um die Meu­te zu be­ru­hi­gen, ver­sprach ein Lo­kal­po­li­ti­ker, man wer­de täg­lich Grup­pen von je­weils 200 Mi­gran­ten an die li­by­sche und al­ge­ri­sche Gren­ze brin­gen. Aus­ge­setzt im Nichts, da­mit sie ja nicht zu­rück­kom­men.

Zac­ca­ria Cis­se glaubt wie vie­le, dass die wie spon­ta­ne Wut aus­se­hen­de Ak­ti­on lan­ge vor­be­rei­tet war. „Be­reits vor dem Op­fer­fest Eid ha­ben mir tu­ne­si­sche Ar­beits­kol­le­gen da­zu ge­ra­ten, zu Hau­se zu blei­ben. Es sei ei­ne grö­ße­re Ak­ti­on ge­gen Mi­gran­ten ge­plant. Hät­te ich al­ler­dings ge­wusst, dass es so schlimm wird, wä­re ich gleich nach Tu­nis ge­flo­hen.“ Nach ih­rer An­kunft im Haupt­bahn­hof in der Haupt­stadt nah­men Po­li­zei­be­am­te die Fin­ger­ab­drü­cke der Mi­gran­ten und lie­ßen sie ge­hen. Aber Ta­xi­fah­rer wei­gern sich oft aus Furcht vor Re­pres­sio­nen, Mi­gran­ten mit­zu­neh­men. Cis­se kam­piert jetzt im Frei­en, vor dem Haupt­quar­tier der In­ter­na­tio­na­len Or­ga­ni­sa­ti­on für Mi­gra­ti­on (IOM) von den UN, wie Hun­der­te an­de­re.

Sie al­le war­ten. Ih­re Bot­schaf­ten wei­gern sich meist, neue Do­ku­men­te aus­zu­stel­len. Zac­ca­ria Cis­se ord­net die Schlaf­sä­cke und Zel­te den hier ver­tre­ten­den Län­dern zu: Ka­me­run, Kon­go, An­go­la, Si­er­ra Leo­ne, Ni­ge­ria, Gui­nea, Se­ne­gal, Gam­bia, Bur­ki­na Fa­so, Ma­li. „Bei al­ler Un­ter­schied­lich­keit ha­ben wir eins ge­mein­sam: kei­ne wirt­schaft­li­che Per­spek­ti­ve in der Hei­mat“, sagt Cis­se. Auch er ist nur in Rich­tung Eu­ro­pa auf­ge­bro­chen, um sei­nen vier Kin­dern ei­ne Aus­bil­dung fi­nan­zie­ren zu kön­nen. Zu sei­ner Frau hat er seit Be­ginn der Aus­schrei­tun­gen kei­nen Kon­takt mehr und kei­nen ein­zi­gen Di­nar in der Ta­sche. Die Mit­ar­bei­ter der IOM brin­gen ab und zu et­was zu es­sen vor­bei, aber igno­rie­ren die Zelt­stadt vor ih­rem Ge­bäu­de sonst weit­ge­hend. Ei­ne Hoch­schwan­ge­re ha­ben Zac­ca­ria und an­de­re am Mor­gen we­gen Blu­tun­gen in ein Kran­ken­haus be­glei­tet. „Doch wir wur­den ab­ge­wie­sen“, sagt er.

In Sfax trau­en sich wie­der ei­ni­ge Mi­gran­ten auf die Stra­ße. Am Frei­tag for­der­ten sie mit Pla­ka­ten ein En­de der Ge­walt und, in ih­re Hei­mat aus­ge­flo­gen zu wer­den. Hassan Gier­do aus Gui­nea zeigt auf ei­ne of­fe­ne Wun­de an sei­nem Un­ter­schen­kel. „Je­mand hat mit ei­nem Knüp­pel auf mich ein­ge­schla­gen, als ich be­reits zu­sam­men mit ei­nem Dut­zend an­de­rer zu­sam­men­ge­trie­be­ner Men­schen auf dem Bo­den lag. Ich ha­be kein Geld für ei­nen Arzt und öf­fent­li­che Kran­ken­häu­ser be­han­deln uns nicht mehr“, sagt der 24-Jäh­ri­ge. In ei­ni­gen Stadt­tei­len von Sfax le­ben nun kei­ne Mi­gran­ten mehr, be­rich­tet ein Tu­ne­si­er, der zu­sam­men mit Freun­den Was­ser­fla­schen an die in ei­nem Park und der ste­chen­den Son­ne aus­har­ren­den Men­schen ver­teilt. „Wir ha­ben mit den Mi­gran­ten ge­nau­so wie mit den vie­len Li­by­ern in der Stadt doch bis­her nor­mal zu­sam­men­ge­lebt. Ich zu­min­dest kann die­ser un­mensch­li­chen Be­hand­lung nicht ta­ten­los zu­se­hen.“ Sei­nen Na­men will der Hel­fer nicht nen­nen.

Seit Fe­bru­ar kur­sie­ren Vi­de­os in so­zia­len Netz­wer­ken Vi­de­os dar­über, dass die Zahl der Dieb­stäh­le we­gen der Mi­gran­ten ra­sant ge­stie­gen sei, dass sie Krank­hei­ten mit­bräch­ten. Ver­trei­bungs­ak­tio­nen wie in Sfax hat es seit­dem öf­ter ge­ge­ben. Aus der sonst lau­ten Zi­vil­ge­sell­schaft ist nur we­nig Kri­tik zu hö­ren. Die Men­schen­rechts­or­ga­ni­sa­ti­on Hu­man Rights Watch for­der­te am Don­ners­tag ein so­for­ti­ges En­de der De­por­ta­tio­nen an die Gren­ze. Un­ter den Be­trof­fe­nen sei­en auch le­gal hier le­ben­de Stu­den­ten. Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen müs­se so­fort Zu­gang zu den Mi­gran­ten ge­währt wer­den.

Nach Ta­gen des Schwei­gens wies Prä­si­dent Kais Saied am Sams­tag jeg­li­che Kri­tik an den Be­hör­den zu­rück. Straf­tä­ter wür­den ver­ur­teilt, die Mi­gran­ten mensch­lich be­han­delt, hieß auf der Face­book-Sei­te des Prä­si­den­ten­pa­las­tes. Sein Land sei kein „Ap­par­te­ment“, das man mie­ten kön­ne, so Saied. Be­rich­te über Ge­walt wies er als be­wusst ge­streu­te Ge­rüch­te und „Fa­ke News“ aus neo­ko­lo­nia­len Krei­sen zu­rück. Der tu­ne­si­sche Po­li­tik­wis­sen­schaft­ler Mo­ha­med Dhia Ham­ma­mi kri­ti­siert vor al­lem den von Saied be­nutz­ten Be­griff „Sied­ler-Ko­lo­nia­lis­mus“. Schon im Fe­bru­ar hat­te der Prä­si­dent die über­wie­gend christ­li­chen Mi­gran­ten als Teil ei­ner Ver­schwö­rung ge­gen die ara­bi­sche Kul­tur des Lan­des be­zeich­net. „Die­se neue Wort­wahl er­in­nert mich an die Ideo­lo­gie der in Sy­ri­en re­gie­ren­den Baath-Par­tei“, sagt Ham­ma­mi.

Die ein­sa­me Land­stra­ße öst­lich der Grenz­stadt Ben Gar­da­ne führt an Hun­der­ten ver­las­se­nen Zel­ten vor­bei. In der mi­li­tä­ri­schen Sperr­zo­ne er­in­nern Ber­ge von Plas­tik­fla­schen an die Hilfs­be­reit­schaft von Li­by­ern und Tu­ne­si­ern, die den hier Ge­stran­de­ten einst Le­bens­mit­tel und Was­ser spen­de­ten. Wäh­rend der li­by­schen Re­vo­lu­ti­on 2011 wohn­ten in dem Flücht­lings­la­ger Shou­sha bis zu 300 000 Men­schen. Jetzt kämp­fen ein paar Ki­lo­me­ter wei­ter, di­rekt an der li­by­schen Gren­ze, mehr als 1200 Men­schen um ihr Über­le­ben.

Die Mi­gran­ten, dar­un­ter ih­ren An­ga­ben zu­fol­ge auch Dut­zen­de Kin­der, wer­den von den Be­hör­den aus Sfax seit Mitt­woch in Bus­sen di­rekt in das Nie­mands­land ge­fah­ren. Be­rich­ten von Au­gen­zeu­gen und Me­di­en zu­fol­ge oh­ne Nah­rung und Was­ser har­ren sie bei über 40 Grad aus. Li­by­sche und tu­ne­si­sche Be­am­te las­sen sie nicht vom Fleck. Ei­ne Frau be­rich­tet der SZ am Te­le­fon, es sei­en be­reits mehr als acht Men­schen an Ent­kräf­tung ge­stor­ben. In­ter­na­tio­na­le Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen ha­ben sich bis­her nicht bli­cken las­sen. Re­por­ter wer­den an ei­nem Mi­li­tär­check­point ab­ge­fan­gen.

Zac­ca­ria Cis­se in Tu­nis ver­steht die Welt nicht mehr. „Uns ist na­tür­lich klar, dass dies ei­ne Kam­pa­gne ist, um Tu­ne­si­en für Mi­gran­ten un­gast­lich zu ma­chen“, sagt er. „Aber wie­so müs­sen da­für un­schul­di­ge Men­schen ster­ben?“