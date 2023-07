Der Westen handelt ohne moralische Skrupel

Nach endlosen Lieferungen von Kriegsgerät sowie Munition wird nunmehr eine neue Eskalationsstufe erreicht: Großbritannien liefert jetzt teuflische uranbelastete Munition und die USA schicken massenvernichtende Streumunition in ein europäisches Land, nur um die schier ausweglos erscheinende Lage zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Diese NATO-Staaten haben trotz der internationalen Ächtung auch bisher keine Skrupel beim Einsatz dieser menschenverachtenden Waffen gezeigt und sind wohlweislich den Ächtungsverträgen nicht beigetreten. Außerdem sind die USA auch nicht Mitglied des Internationalen Gerichtshofes.

Es wird durch den Westen mit zweierlei politischem Maß gemessen, und es wird auch so gehandelt. So werden Konflikte weder gelöst noch ausgeräumt, was aber dringend im Interesse der Menschen - nicht nur in unserem Lande - notwendig ist. Wann endlich … setzt sich die Politik konsequent für Friedensverhandlungen ohne Vorbedingungen ein? Es wäre höchste Zeit dafür!

Anmerkung: Die MLPD ist der Meinung, dass der Ukrainekrieg ein von beiden Seiten ungerechter imperialistischer Krieg ist.