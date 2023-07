Greta Thunberg muss Ende Juli vor Gericht

Die schwedische Umweltkämpferin und Gründerin von Fridays for Future, Greta Thunberg, muss Ende des Monats vor Gericht erscheinen. Sie hatte sich bei einem Klimaprotest in Malmö, der von der Umweltschutzgruppe „Ta tillbaka framtiden“ veranstaltet worden war, geweigert, den Anweisungen der Polizei nachzukommen. Im Rahmen des Protests wurde die Zu- und Abfahrt des Ölhafens von Malmö blockiert. Daran hatte Thunberg sich beteiligt. Als die Blockiererinnen und Blockierer der Aufforderung der Polizei, die Zufahrt freizumachen, nicht nachkamen, wurden sie weggetragen, so auch Greta Thunberg. Als Folge hat die schwedische Justiz nun Anklage erhoben. Thunberg droht in dem Verfahren eine Geldstrafe.