Interview mit Gewerkschaftssekretär Doug Nicholls

Der Bergarbeiterstreik von 1984/85, so Doug Nicholls, war ein umfassender Konflikt zwischen dem Staat und der National Union of Mineworkers (NUM). Es ging um das Überleben der heimischen Energieversorgung. Es stand viel auf dem Spiel. Ich glaube nicht, dass irgendeine andere Arbeiterklasse mit etwas wirtschaftlich so Schwerwiegendem konfrontiert war - einem Plan, die Kohleförderung vollständig einzustellen und eine der führenden Gewerkschaften des Landes zu zerstören.

Interessant ist nun, dass der Staat keinen derartigen Totalangriff auf die Gewerkschaften und das, was von der Industrie, den öffentlichen Diensten und dem Verkehr übrig geblieben ist, starten kann. Das Schlachtfeld hat sich auf die grundlegende Frage der Löhne verlagert. Und die Gewerkschaften, die in allen Wirtschaftsbereichen streiken, werden von der Öffentlichkeit massiv unterstützt. Die Regierung wagt es einfach nicht, sie in vollem Umfang anzugreifen. Alles, was sie tun kann, ist zu versuchen, Gesetze durchzusetzen, die die Streikmöglichkeiten im öffentlichen Sektor weiter einschränken.

Daher ist es zunächst wichtig zu erkennen, dass die Gewerkschaften selbst in einer intensiven Phase des gewerkschaftsfeindlichen Neoliberalismus nicht zerstört oder an den Rand gedrängt werden können. Jeder, der arbeitet, braucht sie. Ärzte und Krankenschwestern, Postangestellte, Beamte, Lehrer - jeder Sektor, den Sie sich vorstellen können - hat dort weitergemacht, wo die Bergleute aufgehört haben.

Die Bergleute vor vierzig Jahren hatten ein wesentliches Element, das ihren Kampf motivierte und das auch heute noch gebraucht wird. Sie hatten einen Plan für Kohle, eine sozialistische Vision für die Energieversorgung Großbritanniens. Es ist an der Zeit, dass die Menschen das zurückfordern, was ihnen gehört - das ganze Land.