Kämpferische Frauen in Peru bereiten sich auf landesweite Demonstration vor

"Wir Frauen bereiten uns hier auf die Besetzung der Stadt am 18. Juli vor, wo die Bevölkerung der verschiedenen Regionen oder Städte des Landes in der Hauptstadt Lima anwesend sein wird, um unsere totale Ablehnung der völkermörderischen Regierung von Dina Boluarte zu demonstrieren. Jedes Mal, wenn die Situation kritischer wird, ist die Versorgung des Landes in diesem letzten Jahr zurückgegangen, Arbeitsplätze sind rar, wir leben nur von dem Wenigen, das wir durch tägliche Verkäufe erwirtschaften. Unser Kampf und unsere Beteiligung sind in dieser Zeit, in der wir alle brauchen, um diese diktatorische Regierung zu stürzen, sehr wichtig.

Es grüßt euch, Edith Luz, Präsidentin der kämpferischen Frauen Peru"