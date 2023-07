Kaum erträgliche Temperaturen

Am Montag, dem 17. Juli 2023, um 23.35 Uhr strahlt Arte den Film "Landschaft des Widerstands" aus. Eine unbedingt sehenswerte Arbeit zweier Filmemacherinnen aus Serbien. Er basiert auf Gesprächen mit der dann 97-jährigen Sonja. Die Gespräche wurden über zehn Jahre lang geführt. Sonja galt als erste Partisanin Serbiens. Sie spielte nach ihrer Deportation in das KZ Ausschwitz-Birkenau im Lager eine führende Rolle im Widerstand. Sie strahlt noch im hohen Alter eine starke und große antifaschistische Geisteshaltung aus. Die Filmerinnen wollen mit dem Film den vielen Heldinnen und Helden des Partisanenkampfes ein Denkmal setzen und zur Stärkung des antifaschistischen Kampfes heute beitragen. Bei einer Aufführung des Films im Kino in München führte eine von ihnen aus, dass das, was es heute an kämpferischem Frauenbewusstsein in Serbien gibt, Wurzeln in der Teilnahme am Partisanenkampf hat. Den Partisanenkampf müsse man gerade heute hochhalten, wo er vielfach antikommunistisch verteufelt wird.

In der Mediathek bis Anfang August verfügbar