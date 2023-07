Mittwoch, 12.07.23: Open-Air gegen AfD

„Die Wahl des ersten Landrats mit AfD-Parteibuch in Deutschland war eine Zäsur und Ergebnis der Rechtsentwicklung von Monopolen, Regierung und CDU, die den Wegbereitern des Faschismus den roten Teppich ausrollten.“

So schrieb die Landesleitung MLPD Thüringen in ihrer Stellungnahme vom 26.06.2023. Sie schlussfolgerte, dass die Situation zum Anlass genommen werden soll, verstärkt gegen die Einflüsse der völkischen Ideologie der AfD vorzugehen und eine Offensive der Alternative des echten Sozialismus zu entfalten.

Nach den positiven Erfahrungen der Open-Air Diskussion in Sonneberg werden wir nun in Gera am kommenden Mittwoch eine solche öffentliche Diskussion durchführen. Sie findet von 16 bis 18 Uhr vor den Arcaden in der Heinrichstraße statt. In Gera bekam die AfD ihren ersten Sitz für den Stadtratsvorsitzenden und es werden immer noch wöchentlich die „Spaziergänge“ von AfD und offenen Faschisten durchgeführt.

Plakate für Mittwoch, die auch als Flyer verwendet werden können, wurden bereits in der Innenstadt ausgehängt.