Montagsdemo im Zeichen der Internationalen Bergarbeiterkonferenz

Witten hat eine lange Bergbautradition. Auch, wenn hier seit dem 1970er-Jahren keine Steinkohle mehr abgebaut wird, ist der Bergbau doch allgegenwärtig. Kaum ein eingefleischter Ruhrpottler hat nicht irgendjemanden in der Familie, der mal im Bergbau gearbeitet hat. Bei mir selber war es der Opa.

Auch aus dieser Tradition heraus, ist es für uns selbstverständlich, dass wir, als Montagsdemo Witten, die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz unterstützen. Nach der ersten in Peru und der zweiten in Indien findet die dritte Konferenz nun in Deutschland, genauer: in Thüringen, statt. Der Konferenzzeitraum ist der vom 1. bis zum 3. September. Dann treffen sich in der Kali-Bergbauregion Bergleute aus der ganzen Welt, um sich gemeinsam zu vernetzen, Länderberichte auszutauschen, zu beraten und zu koordinieren. Eine spannende und zukunftsweisende Angelegenheit.

Freundinnen und Freunde der Montagsdemo Witten unterstützen die Teilnahme von Bergleuten aus dem Südsudan. Hier läuft momentan das Visum-Verfahren und sicher werden wir darüber auf der Montagsdemo mehr hören.

Es verspricht eine spannende Montagsdemo zu werden und wir freuen uns auf Euer Kommen.