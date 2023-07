Montevideo: Streik für Arbeitsplätze und Lohnerhöhungen

Am 7. Juli organisierte die Gewerkschaft in der Region Montevideo einen eintägigen Streik, um den Protest gegen das Krisenprogramm der Regierung von Präsident Luis Lacalle Pou mit Reallohnsenkungen, Entlassungen und Betriebsschließungen auszudrücken. Die Gewerkschaft UCU unterstützt auch Proteste gegen die sich rasant zuspitzende Wasserkrise vor allem im Raum Montevideo. Dass die Trinkwasservorräte in wenigen Tagen erschöpft sein werden, führt die Gewerkschaft der Arbeiter bei den staatlichen Wasserwerken OSE nicht zuletzt auf die Agrarindustrie zurück, die den Santa Lucia River für die Befüllung von privaten Reservoirs unzulässig angezapft habe. 80 Prozent der Frischwasserreserven gehen in die Land- und Forstwirtschaft.